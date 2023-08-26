وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب متأثراً بجروحه خلال معركة جنين في تموز الماضي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر جدول توقيت الحصص الدراسية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين مساندة بريطانيا للاحتلال في محكمة العدل الدولية وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مواطن طعناً داخل مسجد برام الله وكالة الرأي الفلسطينية معروف يُشيد بالجهود الحكومية لافتتاح العام الدراسي غدًا وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة "و" جوال "تنظمان فعالية "حلم ودفتر وحلم بيكبر " وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يقدم التهنئة لصاحبة الهمة " آيات مطير " بافتتاح متجرها الخاص وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات متفرقة في مدن الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية المدارس الشرعية بالأوقاف تعقد اختبارات مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية
أخبار » الأخبار الحكومية

انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس قطاع غزة

26 آب / أغسطس 2023 09:38

أحد المدارس في قطاع غزة
أحد المدارس في قطاع غزة

غزةوكالة الرأي :

توجّه، أكثر من 625 ألف طالب وطالبة، صباح اليوم السبت، إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات قطاع غزة، في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن من بين هؤلاء الطلبة 305 آلاف في المدارس الحكومية، موزعين على 448 مدرسة، ونحو 300 ألف في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موزعين على 228 مدرسة، و21 الفا في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 67 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين/ات الإجمالي بلغ أكثر من 22 الفا، موزعين على 12 ألفا في المدارس الحكومية، و9300 معلم/ة في مدارس الوكالة، و1300 معلم/ة في المدارس الخاصة.

وجرت عملية التحاق الطلبة بمقاعد الدراسة وفي خطة متعددة المهام في كافة المديريات باستقبال الطلبة من خلال أنشطة ترفيهية وفعاليات لا منهجية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد افتتحت العام الدراسي الجديد السبت والأحد الماضيين في محافظات الضفة الغربية، إذ بلغ عدد الطلبة الذين التحقوا بمقاعد الدراسة في المدارس الحكومية، وفي مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة أكثر من مليون وأربعمئة ألف طالب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟