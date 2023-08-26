انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس قطاع غزة

غزة – وكالة الرأي :

توجّه، أكثر من 625 ألف طالب وطالبة، صباح اليوم السبت، إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات قطاع غزة، في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن من بين هؤلاء الطلبة 305 آلاف في المدارس الحكومية، موزعين على 448 مدرسة، ونحو 300 ألف في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موزعين على 228 مدرسة، و21 الفا في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 67 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين/ات الإجمالي بلغ أكثر من 22 الفا، موزعين على 12 ألفا في المدارس الحكومية، و9300 معلم/ة في مدارس الوكالة، و1300 معلم/ة في المدارس الخاصة.

وجرت عملية التحاق الطلبة بمقاعد الدراسة وفي خطة متعددة المهام في كافة المديريات باستقبال الطلبة من خلال أنشطة ترفيهية وفعاليات لا منهجية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد افتتحت العام الدراسي الجديد السبت والأحد الماضيين في محافظات الضفة الغربية، إذ بلغ عدد الطلبة الذين التحقوا بمقاعد الدراسة في المدارس الحكومية، وفي مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة أكثر من مليون وأربعمئة ألف طالب.