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انتشار شرطة المرور مع بدء العام الدراسي الجديـد

26 آب / أغسطس 2023 10:21

غزةوكالة الرأي :

انتشرت صباح اليوم السبت عناصر شرطة المرور والنجدة مع بدء العام الدراسي الجديد، في المفترقات والشوارع الرئيسية المحيطة بالمدارس بقطاع غزة؛ لضبط الحالة المرورية، وتنظيم حركة السير في الشوارع والطرق المؤدية للمدارس.

وقالت إدارة المرور والنجدة إن الهدف من الانتشار تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات، وخاصة في أوقات الذروة في الفترة الصباحية وخلال التبديل بين الفترتين وقت الظهيرة.

وأوضحت أن تلك الترتيبات تساهم في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على النظام العام وتعزيز السلامة المرورية، من خلال تأمين دخول وخروج الطلبة من المدارس في الأماكن والشوارع الرئيسية حفاظًا على سلامتهم.

وأهابت بسائقي المركبات والباصات وأهالي الطلبة بضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة، وتوقيف المركبات بالشكل الصحيح والحذر عند تنزيل الأطفال واتباع قواعد السلامة الخاصة بذلك.

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