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وكيل وزارة الاقتصاد يزور غرفة تجارة وصناعة الوسطى

26 آب / أغسطس 2023 01:41

غزةوكالة الرأي :

زار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي، غرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى.

وتأتي الزيارة بمناسبة تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوسطى لدورة 2023 – 2025.

وشارك في الزيارة مدير عام السياسات والتخطيط د. أسامة نوفل ومدير عام الوحدة القانونية أ. يعقوب الغندور ومدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص أ. تامر الزويدي.

وأوضح الزريعي، ان الوزارة فخورة بكافة أعضاء الغرفة التجارية، معبراً عن امله أن تكون هذه الدورة بداية جديدة للشراكة مع وزارة الاقتصاد.

وتمنى لمجلس الغرفة النجاح والتوفيق خلال الفترة القادمة، وأن تترجم خططهم للنهوض بالوضع الاقتصادي.

وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة أمامهم لتذليل كافة العقبات وحل كل المشاكل التي تعترض عملهم.

من جانبه رحب أ. محمد التلباني رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الوسطى بوفد الوزارة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبلها كونها ستصب في صالح الوطن والمواطن، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها التاجر الفلسطيني.

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