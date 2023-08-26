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حماس تهنئ الشعب الفلسطيني ببدء العام الدراسي الجديد

26 آب / أغسطس 2023 03:51

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IMG_0580

غزة- وكالة الرأي:

تقدّمت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، طلبة وأولياء أمور، وأساتذة ومعلّمين، وإداريين، وكل المؤسسات التربوية والتعليمية على امتداد الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، بخالص التهنئة وجميل التبريكات، ببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأشادت حركة حماس في بيان صحفي اليوم السبت بكل الجهود والتضحيات التي يبذلها المعلّمون والطلبة في مواجهة مخططات العدو الصهيوني للنيل من صمودهم وكسر إرادتهم، باعثةً بالتحية لكل القائمين على المؤسسات التعليمية والتربوية في فلسطين وخارجها مؤكدةً ضرورة مواصلة دورهم المركزي ورسالتهم النبيلة في تعزيز الوعي بالعلم والمعرفة، وغرس روح المقاومة والتضحية والعزيمة والتمسّك بالقيم الوطنية.

وقالت: "إنَّنا وفي هذه المناسبة، لنستذكر بكل فخر واعتزاز كل الشهداء من الطلبة والمدرّسين والأساتذة الذي ارتقوا بفعل العدوان الصهيوني، ونترحّم على أرواحهم الطاهرة، وندعو الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى والمرضى".

وحثت الحركة أبناءنا الطلبة على الالتزام والاجتهاد والمثابرة في تحصيل شتى العلوم والمعارف، التي تمهّد الطريق ليكونوا روّاد المستقبل ولبنات صلبة في مشروعنا الوطني، داعيةً الله تعالى لهم بمزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهم التربوية والتعليمية، والتغلّب على كل العقبات والتحديّات التي تواجههم بفعل إجرام الاحتلال الصهيوني، وأن يكون هذا العام الدراسي الجديد حافلاً بالإنجازات العلمية والتفوّق في التحصيل المعرفي، بما يخدم تطلعات شعبنا ومشروعه النضالي في التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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