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محكمة الاحتلال ترد استئنافًا ضد سجن أحد معتقلي هبة الكرامة

26 آب / أغسطس 2023 05:01

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IMG_0582

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

ردّت المحكمة العليا للاحتلال، اليوم السبت، طلب الاستئناف الذي قدمه محامي الدفاع، خالد محاجنة، عن معتقل هبة الكرامة، آدم سكافي البالغ من العمر 20 عاما من حيفا، ضد قرار عقوبته بالسجن لمدة 8 سنوات على خلفية إدانته بالمشاركة في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وكانت وحدات من شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك"، قد اعتقلا سكافي في تموز/يوليو 2021، على خلفية الأحداث التي اندلعت قبل شهرين من اعتقاله في حيفا، والتي هاجم فيها مستوطنون مركبات ومنازل لفلسطينيين في حيفا خلال أحداث هبة الكرامة.

وكانت قد أصدرت المحكمة المركزية في حيفا في تاريخ 10 من أيلول/ سبتمبر 2021 قرارًا بالسجن لمدة ثمانية سنوات على سكافي.

وشنت أجهزة الاحتلال الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان بالداخل المحتل، عقب هبة الكرامة التي اندلعت دفاعًا على المسجد الأقصى وتنديدًا بالعدوان على قطاع غزة، وأهالي الشيخ جراح، واعتداءات المستوطنين على بيوت الفلسطينيين بالداخل.

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