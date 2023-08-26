5 إصابات في جريمة إطلاق نار بكفر كنا في الداخل المحتل

الداخل المحتل- الرأي:

أصيب 5 أشخاص بجروح، اليوم السبت، بينهم إثنان بحالة خطيرة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا في أراضي ال 48.

في كفر كنا، تعرض المصابون وهم أفراد عائلة واحدة لإطلاق نار على يد ملثمين خلال تواجدهم في ساحة منزل، حسبما أفادت مصادر محلية.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن حالة رجل (55 عاماً) وامرأة (29 عاماً) وصفت بالخطيرة، فيما وصفت حالة شاب (17 عاماً) بالمتوسطة ومصابان آخران بالطفيفة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى بورية والمستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 148 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.