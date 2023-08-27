تناول البيض بشكل منتظم يقلل الوزن الزائد

مما لاشك فيه أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نتناول البيض بانتظام منها نمو العظام وتعزيز المناعة، وتقوية صحة الأسنان، كما أنه يساهم في تقليل السمنة وتوفير الكالسيوم والفوسفور والفيتامينات، ويساعد على صحة العيون لاحتوائه على مضادات أكسدة مثل اللوتين وزياكسانتين، ويمنع الإصابة بأمراض العين مثل اعتام العدسة والضمور البقعي والعمى، وذلك وفقًا لما نشره موقع ميديك فوروم.

وأكد خبراء التغذية أهمية بيض الدجاج، حيث إن لتناوله بصورة منتظمة فوائد عديدة لجسم الإنسان، ويساعد بيض الدجاج في التخلص من الوزن الزائد، علاوة على أنه مادة غذائية تجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترة طويلة، لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر المفيدة للجسم، ويساعد بياض البيض في تكوين العضلات.

وأوضح الباحثون خلال إحدى الدراسات أن البيض يمنع الشعور بالتعب الذي يظهر خلال فترة العمل، لأنه يحتوي على دهون وأحماض أمينية لا غنى عنها، وفيتامين В12. وتساعد هذه المواد تساعد على إنتاج الطاقة الضرورية للنشاط البدني والفكري على حد سواء.

ويحسن البيض الوظائف المعرفية، لكونه يحتوي على مركب كولين الذي يساعد في تشكيل أغشية الخلايا التي تلعب دور المرشح لخلايا الدماغ ما يمنع ولوج السموم فيها، ويستخدم الجسم هذا المركب في تنظيم نشاط الجهاز العصبي وعمليات الذاكرة.

ومن فوائد البيض أيضًا أنه يقلل من الالتهابات في الجسم، حيث إن مركب كولين ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية الموجودة فيه تقف بوجه العمليات المسببة لالتهابات الخلايا والأنسجة، خاصة أن تناول البيض ينشط عملية إخراج النفايات التي تصل الدم مع الطعام والشراب والأدوية.