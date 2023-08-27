وكالة الرأي الفلسطينية نظارة جديدة من "فيس بوك" ستتيح للمستخدمين البث المباشر على إنستجرام وكالة الرأي الفلسطينية اليابان تدخل سباق القمر وتطلق مركبتها غداً للتنافس مع دول العالم وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف جديد يتيح إنتاج سيارات كهربائية سريعة الشحن وكالة الرأي الفلسطينية 22 عاماً على استشهاد المناضل أبو علي مصطفى وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية قتيل في جريمة إطلاق نار بسخنين في الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية 12 عملًا مقاومًا بـ24 ساعة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية ما الأسباب الرئيسية لخدر اليدين والقدمين؟ وكالة الرأي الفلسطينية إشارات بالعين تتنبأ بخطر الإصابة بمرض الخرف وكالة الرأي الفلسطينية تناول البيض بشكل منتظم يقلل الوزن الزائد
أخبار » الأسرة و المجتمع

تناول البيض بشكل منتظم يقلل الوزن الزائد

27 آب / أغسطس 2023 08:25

تناول البيض بشكل منتظم يقلل الوزن الزائد
تناول البيض بشكل منتظم يقلل الوزن الزائد

مما لاشك فيه أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نتناول البيض  بانتظام منها نمو العظام وتعزيز المناعة، وتقوية صحة الأسنان، كما أنه يساهم في تقليل السمنة وتوفير الكالسيوم والفوسفور والفيتامينات، ويساعد على صحة العيون لاحتوائه على مضادات أكسدة مثل اللوتين وزياكسانتين، ويمنع الإصابة بأمراض العين مثل اعتام العدسة والضمور البقعي والعمى، وذلك وفقًا لما نشره موقع ميديك فوروم.

وأكد خبراء التغذية أهمية بيض الدجاج، حيث إن لتناوله بصورة منتظمة فوائد عديدة لجسم الإنسان، ويساعد بيض الدجاج في التخلص من الوزن الزائد، علاوة على أنه مادة غذائية تجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترة طويلة، لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر المفيدة للجسم، ويساعد بياض البيض في تكوين العضلات.

وأوضح الباحثون خلال إحدى الدراسات أن البيض يمنع الشعور بالتعب الذي يظهر خلال فترة العمل، لأنه يحتوي على دهون وأحماض أمينية لا غنى عنها، وفيتامين В12. وتساعد هذه المواد تساعد على إنتاج الطاقة الضرورية للنشاط البدني والفكري على حد سواء.

ويحسن البيض الوظائف المعرفية، لكونه يحتوي على مركب كولين الذي يساعد في تشكيل أغشية الخلايا التي تلعب دور المرشح لخلايا الدماغ ما يمنع ولوج السموم فيها، ويستخدم الجسم هذا المركب في تنظيم نشاط الجهاز العصبي وعمليات الذاكرة.

ومن فوائد البيض أيضًا أنه يقلل من الالتهابات في الجسم، حيث إن مركب كولين ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية الموجودة فيه تقف بوجه العمليات المسببة لالتهابات الخلايا والأنسجة، خاصة أن تناول البيض ينشط عملية إخراج النفايات التي تصل الدم مع الطعام والشراب والأدوية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟