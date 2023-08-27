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ما الأسباب الرئيسية لخدر اليدين والقدمين؟

27 آب / أغسطس 2023 08:31

ما الأسباب الرئيسية لخدر اليدين والقدمين؟
ما الأسباب الرئيسية لخدر اليدين والقدمين؟

يمكن أن يشير شعور الشخص بخدر اليدين والقدمين إلى وجود أمراض مختلفة لذلك يجب عدم تجاهل ذلك واستشارة الطبيب، وحسب ما ذكرته صحيفة إزفيستيا تشير الدكتورة زاميرا بيكمورزايفا، أخصائية طب الأعصاب، إلى أن هذا الشعور قد يكون قبل كل شيء مرتبطًا بوجود مشكلات في العمود الفقري.

وأضافت: "إذا خدرت اليدان، فيجب على الشخص البحث عن لب المشكلة في العمود الفقري العنقي والجزء العلوي من الصدر، وإذا خدرت القدمان، فقد تكون هناك مشكلة في أسفل العمود الفقري الصدري والقطني، وغالبًا ما تشير هذه الحالات، إلى وجود فتق بين الفقرات".

ووفقا لها، يمكن أن يكون سبب خدر الأطراف تكوّن بؤر أو تضخم في الحبل الشوكي، حيث إن السبب الآخر الشائع لخدر الأطراف العلوية، أي اليدين، هو متلازمة النفق الرسغي، عندما يحدث انضغاط العصب على مستوى مفاصل الرسغ، لا يوجد سوى ثلاثة منها: شعاعي وزندي ومتوسط. كل واحد منها مسئول عن أعصاب أصابع معينة. واستنادًا إلى أي أصابع تزعج أكثر، يمكن تحديد العصب المصاب".

وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تعاني الألياف العصبية من داء السكري والإفراط في تناول الكحول، حيث يشعر الشخص في هذه الحالة بالحرقة وخدر اليدين والقدمين.

وتقول: يمكن أن يشعر الشخص بخدر اليدين والقدمين، بسبب تناول بعض أنواع الأدوية مثل مضادات الحيوية ومضادات التجلط وخلال فترة العلاج الكيميائي.

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