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12 عملًا مقاومًا بـ24 ساعة في الضفة

27 آب / أغسطس 2023 08:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 12 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، شملت 4 عمليات إطلاق نار والتصدي للمستوطنين و6 مواجهات تخللها إلقاء حجارة أدى لإصابة مستوطن.

ففي رام الله، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بيت إيل، واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في بيتونيا وتصدّى الشباب الثائر والأهالي للمستوطنين في المزرعة الغربية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في كفر دان بجنين كما اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة.

وتصدّى الأهالي لهجوم المستوطنين في قصرة بنابلس واندلعت مواجهات تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب المستوطنين وقوات الاحتلال في البلدة.

وتعرضت مستوطنة “افني حيفتس” في طولكرم لإطلاق نارٍ، واندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في تقوع ببيت لحم.

وأطلقت المقاومة النار صوب قوات الاحتلال في خرسا بالخليل، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في مخيم العروب تخللها عمليات إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

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