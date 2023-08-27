اليابان تدخل سباق القمر وتطلق مركبتها غداً للتنافس مع دول العالم

تخطط وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) لإطلاق مهمة لاستكشاف القمر (SLIM) غدا، حيث سيتم إطلاق المهمة من مركز تانيجاشيما الفضائي على متن الصاروخ الياباني H2-A، وسيكون هبوط SLIM هو المحاولة الثانية لليابان في الأشهر الأخيرة لوضع أجهزة على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تحلق أيضًا على متن المركبة "H-2A" وهى مهمة التصوير بالأشعة السينية والتحليل الطيفي (XRISM)، والتي تهدف إلى فحص الكون بالأشعة السينية، هذه المركبة الفضائية عبارة عن تعاون بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ووكالة ناسا (NASA) ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

وتعد SLIM هي مهمة قمرية صغيرة ذات أهداف كبيرة، ويهدف المسبار إلى إظهار تقنيات الهبوط الدقيقة على سطح القمر من خلال هبوط دقيق، وتدعو خطة المهمة إلى الهبوط على مسافة لا تزيد عن 328 قدمًا (100 متر) من هدف داخل فوهة شيولي Shioli Crater، على القمر.

ستفحص مركبة الهبوط البيئة المحيطة بها في Shioli Crater، وهي منطقة اصطدام يبلغ عرضها 984 قدمًا (300 مترًا)، وتقع المنطقة تقريبًا عند خط عرض 13 درجة جنوبًا وخط طول 25 درجة شرقًا، على الجانب القريب من القمر المواجه للأرض.

وإذا تمكنت SLIM من الصعود بأمان إلى السطح، فسوف تصبح اليابان الدولة الخامسة التي تقوم بذلك بعد الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة واليابان والهند.

انضمت الهند للتو إلى المجموعة بالهبوط التاريخي لمركبتها الجوالة Chandrayaan-3 فى 23 أغسطس.

وتعد وكالة استكشاف الفضاء اليابانية هي شريك في اتفاقيات أرتميس التي تقودها وكالة ناسا والتي تهدف إلى الوصول إلى القمر مع إرساء معايير سلمية في الفضاء.

وقد وقع على الاتفاقيات العشرات حتى الآن، واليابان من بين الدول المشاركة بنشاط في برنامج القمر البشري التابع لوكالة ناسا.