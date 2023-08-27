نظارة جديدة من "فيس بوك" ستتيح للمستخدمين البث المباشر على إنستجرام

يمكن أن تقدم Meta وإحدى شركات النظارات الشهيرة نسخة ثانية من النظارات الذكية في وقت لاحق من هذا العام، وتشير الشائعات إلى أنها ستأتي بكاميرات محسنة وعمر بطارية أفضل، ولكن قد تكون هناك بعض الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام، بما في ذلك ميزة تجعل التفاعلات المباشرة على انستجرام وفيس بوك أكثر تفاعلية.



ووفقًا للتقرير، تشير المستندات الداخلية إلى أن الجيل الثاني من نظارة Ray-Ban Stories ستمكن المستخدمين من بث مقاطع الفيديو مباشرة إلى فيس بوك وانستجرام والسماح للمشاهدين بالهمس في آذانهم.



ويمكن لمقدمي البث المباشر التواصل مباشرة مع جمهورهم من خلال النظارات التي تنقل التعليقات عبر الصوت عبر سماعات الرأس المدمجة، وسيحتوي الجهاز على عمر بطارية محسّن وكاميرات أفضل لدعم البث المباشر، لكن ليس من الواضح كيف ستحدد Meta التعليقات التي يجب نطقها في أذن المستخدم.



وتشير التكهنات إلى أن الأشخاص المؤثرين قد يمنحون الامتياز للمشتركين أو يوافقون على التعليقات التي يراقبها المدير، وستقوم النظارات بمراقبة مستويات الضوضاء المحيطة لرفع مستوى تشغيل الصوت ومنع التلاعب بمؤشر LED للتسجيل.



ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن نظارات Meta's Ray-Ban Stories الذكية شهدت تخلي أكثر من 90% من المستخدمين عن الجهاز، ولا يزال حوالي 27000 وحدة فقط من أصل 300000 وحدة تم بيعها بين سبتمبر 2021 وفبراير 2023 مستخدمة شهريًا، وفقًا للمستندات الداخلية، وأشارت المجلة إلى أن 13% من المستخدمين أعادوا الجهاز.



ويشير التقرير إلى أن النظارات الشمسية بها مشكلات فنية تؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة، بما في ذلك مشكلات الصوت، ومشاكل الأوامر الصوتية، وضعف عمر البطارية، وصعوبة استيراد الوسائط من الأجهزة الأخرى.



وعلى الرغم من كل هذه المشكلات، يبدو أن Meta تمضي قدمًا في الجيل الثاني منها، ومن المتوقع أن تصل إلى الرفوف في خريف هذا العام، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم إصدار الجيل الثالث من النظارات في عام 2025، والذي يمكن أن يأتي بشاشة صغيرة تسمى "viewfinder"، والتي ستسمح للمستخدمين برؤية الرسائل النصية الواردة وترجمة النص.



أول نظارات الواقع المعزز الحقيقية لشركة Meta، والتي تحمل الاسم الرمزي Orion، ليس من المقرر إطلاقها حتى عام 2027.