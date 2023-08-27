المقاومة في غزة تطلق صاروخاً تجريبياً تجاه البحر

غزة - وكالة الرأي:

أطلقت المقاومة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، صاروخاً تجريبياً تجاه البحر، في إطار تطوير قدراتها العسكرية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المقاومة أطلقت صاروخًا تجريبياً تجاه البحر، ضمن معركة "الإعداد" لزيادة دقة مقدراتها الصاروخية.

وتنفذ المقاومة بشكل دوري تجاربها الصاروخية تجاه البحر، ضمن استعداداتها لأي مواجهة قادمة محتملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ومؤخراً، نفذت المقاومة مناورة صاروخية أطلقت خلالها 50 صاروخاً تجاه البحر، كان من ضمنها صواريخ عياش 250، نصرة للأسرى والمسرى وتحذيراً للاحتلال، وفق ما أفادته مصادر إعلام المقاومة.



