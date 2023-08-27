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Motorola تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتفها الذكية

27 آب / أغسطس 2023 09:09

Motorola تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتفها الذكية
Motorola تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتفها الذكية

بدأت Motorola بالترويج لهاتف Moto G84 الذي سيكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد لهذا العام.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (160/74.4/7.6) ملم، وزنه 166 غ.

أما شاشته فمن نوع P-OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العرض، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوّدت Motorola هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: ixbit

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