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OPPO تدخل عالم الهواتف القابلة للطي بجهاز مميز

27 آب / أغسطس 2023 09:13

OPPO تدخل عالم الهواتف القابلة للطي بجهاز مميز
OPPO تدخل عالم الهواتف القابلة للطي بجهاز مميز

تستعد OPPO للكشف عن هاتفها الجديد الذي طورته لينافس هواتف سامسونغ وموتورولا الجديدة القابلة للطي.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (166/72.2/6.9) ملم، وزنه 189 غ، ومحمي من الماء والغبار.

أما شاشته الأساسية فستكون مرنة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

وسيحصل الهاتف على شاشة خارجية صغيرة من نوع Super AMOLED بمقاس 1.9 بوصة دقة عرضها (260/512) بيكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 ، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية له ستكون ثنائية العدسة بدقة (32+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة (10+2) ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية 3300 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

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