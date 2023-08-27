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ماديسون يفتتح سجله مع توتنهام في الفوز على بورنموث

27 آب / أغسطس 2023 09:46

ماديسون يفتتح سجله مع توتنهام في الفوز على بورنموث
ماديسون يفتتح سجله مع توتنهام في الفوز على بورنموث

افتتح جيمس ماديسون سجله مع توتنهام هوتسبير وأحرز الهدف الأول في الفوز 2- صفر على بورنموث صاحب الأرض في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وواصل لاعب وسط إنكلترا، المنضم هذا الصيف من ليستر سيتي الهابط للدرجة الثانية، بدايته القوية مع ناديه الجديد وهز الشباك بعد مرور 17 دقيقة من البداية.

وحاول بورنموث إدراك التعادل، لكن ديان كولوسيفسكي أضاف الهدف الثاني لتوتنهام بعد مرور ساعة من اللعب بقليل بعد هجمة منظمة.

وتصدر فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو الدوري لحين استكمال باقي مباريات الجولة وبرصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات ودون أي هزيمة.

ولدى بورنموث نقطة وحيدة من ثلاث مباريات.

وثارت مخاوف لدى جماهير توتنهام عندما قرر الهداف التاريخي للنادي هاي كين الرحيل إلى بايرن ميونخ في بداية الموسم.

لكن ماديسون نجح في تقديم الأداء الذي يجعل الجماهير تقتنع بالعثور على لاعب كبير جديد.

وأظهر ماديسون لمسات فنية رائعة عن طريق التمرير والتفكير السريع وكان السبب وراء ضغط كبير من توتنهام على بورنموث.

وأرسل بابي ماتار سار لاعب توتنهام تمريرة اخترقت دفاع بورنموث وسدد ماديسون كرة ثم تابعها وهز شباك بورنموث في الدقيقة 17.

وسيطر سار وإيف بيسوما على وسط الملعب وكان بوسع الفريق إضافة الهدف الثاني لكن ريتشارليسون أهدر فرصتين سهلتين بعد تمريرتين من زميله المتألق ماديسون.

وبدأ بورنموث الشوط الثاني بشكل أفضل وأهدر أنتوني سيمنيو فرصة بعدما سدد خارج المرمى.

وبعد ثلاث دقائق من خروج ريتشارليسون، ضمن توتنهام الانتصار عندما تبادل الظهير الأيسر ديستني أودوغي الكرة مع سون هيونغ-مين قبل أن يرسل كرة حولها كولوسيفسكي بلمسة واحدة إلى داخل الشباك.

وأهدر ماديسون فرصة لإضافة الهدف الثالث حيث سدد خارج المرمى بينما كان زميله سون في موقف أفضل.

(رويترز)

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