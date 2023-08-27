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مواجهات اندلعت بالضفة والقدس

الاحتلال ينسحب من طولكرم تحت ضربات المقاومة

27 آب / أغسطس 2023 09:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طولكرم - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات مداهمة في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللها اشتباكات ومواجهات واعتقالات فجر اليوم الأحد.

وخاضت المقاومة اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم طولكرم، واستهدفتها بالعبوات الناسفةِ.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزاتٍ عسكرية باتجاه المخيم، حيث دارت اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم.

وأصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم.

وتمكن المقاومون الفلسطينيون من إعطاب آلية تابعة للاحتلال بعد استهدافها بالرصاص في المخيم.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم طولكرم تحت صلياتِ المقاومة التي أفشلت اقتحام الاحتلال الذي استمر لنحو ثلاث ساعاتٍ.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الفايد أثناء مروره عن حاجز قرب مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” أمس السبت، 12 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، شملت 4 عمليات إطلاق نار وتصديين للمستوطنين و6 مواجهات تخللها إلقاء حجارة أدى لإصابة مستوطن.

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