التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة متخصصة في الإكسل المالي

غزة-وكالة الرأي

نفّذت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية متخصصة في الإكسل المالي بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية، حيث تم تنفيذها للموظفين العاملين في أقسام المحاسبة والتحصيل المالي بمختلف مرافق بوزارة الصحة.

وافتتحت الدورة ا. ريم ميلاد ممثلةً عن دائرة متابعة التدريب مرحبةً بمدرب الدورة ا. سمير طبيل، أ. سماهر الخزندار ممثلة عن الإدارة العامة للشئون المالية، مشيرةً إلى أن الدورة تشمل 8 لقاءات تدريبية ًبواقع 24 ساعات، وتتناول عدد من المحاور الهامة التي تهدف لإكساب المتدربين المهارات الخاصة بالتعامل مع برنامج الإكسل أهمها شرح الدوال الشرطية المختلفة، وكيفية الاستخدام المتقدم للجداول إضافة إلى كيفية جلب البيانات من الملفات الخارجية وغيرها.