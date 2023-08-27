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بالتعاون مع مؤسسة أطباء بلا حدود بلجيكا MSF

الصحة تطلق البرنامج التدريبي في مستشفى الأندونيسى

27 آب / أغسطس 2023 10:27

الصحة تطلق البرنامج التدريبي في مستشفى الأندونيسى
الصحة تطلق البرنامج التدريبي في مستشفى الأندونيسى

غزة-وكالة الرأي 

أطلقت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات البرنامج التدريبي في مستشفى الاندونيسى بالتعاون مع مؤسسة أطباء بلا حدود بلجيكا MSF والذي يضم فريق مختص بطب الطوارئ" طبيب استشاري طوارئ وممرضة متخصصة بالطوارئ".

وأوضح د.محمد العطار مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات أن البرنامج سيستمر لقرابة ستة شهور، يشمل سلسلة من الأنشطة العلمية والتدريب الميداني ودراسة الحالة، مؤكدا على أن التدريب يركز على الممارسات الفردية الطارئة داخل قسم الطوارئ بالمستشفى الى جانب التدريب العملي السريري.

ونوه د.العطار الى أن هذا التدريب مبني على تقييم احتياج قامت به مؤسسة أطباء بلا حدود بلجيكا بالشراكة مع دائرة طب الطوارئ للوقوف على أهم الفجوات والاحتياجات التدريبية لمعالجتها وتحسين قدرات العاملين في قسم الطوارئ.

وأكد د.العطار على أن هذه التدريبات أضافت للكادر خبرات ومهارات علمية ساهمت في تجويد الأداء، والتي لامسها من خلال الزيارات الميدانية لقسم الطوارئ والذي يصب ضمن الخطة التشغيلية لدائرة طب الطوارئ لتطوير قدرات العاملين في أقسام الطوارئ.

ووجه د.العطار شكره لمؤسسة أطباء بلا حدود بلجيكا على جهودها المستمرة في تطوير وصقل مهارات الكوادر الطبية لتجويد الخدمة الصحية المقدمة في أقسام الطوارئ. يذكر أن هذا البرنامج هو الثاني التي تنفذه دائرة طب الطوارئ في المستشفيات، حيث تم تنفيذ البرنامج الأول في مستشفى بيت حانون.

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