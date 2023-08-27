تعليم الشمال يفتتح العام الدراسي من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح

غزة-وكالة الراي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، في مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين، صباح السبت العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث توجه نحو 50 ألف طالب وطالبة من طلبة المديرية لمقاعد الدراسة في 72 مدرسة، والأمل يحذوهم بمستقبل مشرق وواعد.

وشارك في افتتاح العام الدراسي مدير التعليم أ. جواد صالحة، والنائبين في المجلس التشريعي د. يوسف الشرافي، ود. مشير المصري، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين في المديرية، ورئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور أ. مصباح عبد ربه، ونقيب المعلمين في شمال غزة أ. رأفت صالح، وشخصيات من المجتمع المحلي.

بدوره ، أعرب أ. صالحة، عن ارتياحه من الإجراءات والترتيبات الإدارية والفنية التي اتخذتها مدارس المديرية، والتي تأتي انسجاماً والتزاماً مع التوجيهات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن المديرية أتمت كافة الإجراءات الكفيلة بانطلاق العام الدراسي الجديد في أجواء تربوية وتعليمية مميزة.

وهنأ أ. صالحة الطلبة بالعودة إلى مقاعد الدراسة، داعياً إياهم إلى الجد والاجتهاد واغتنام كل لحظة في التحصيل والمعرفة، للحصول على أعلى الدرجات بما يساهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

ولفت أ. صالحة إلى أن مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين تعتبر من المدارس الرائدة ليس على مستوى شمال غزة فحسب، وإنما على مستوى الوطن، وهي التي يتصدر أبناؤها دوماً أوائل الثانوية العامة، والتي كان آخرها الطالبين المتميزين محمد وجدي العالول (الأول على مستوى المديرية والثاني على مستوى الوطن في الفرع العلمي بمعدل "99.6%")، ومحمد عبد الله زيدان (الأول على مستوى المديرية في الفرع الأدبي، بمعدل "99.4%").

كما هنأ أ. صالحة، الطواقم التدريسية كافة، بانطلاق العام الدراسي الجديد، وعموم منتسبي وزارة التربية والتعليم، مثمناً جهودهم في خدمة الطلبة وتربية النشء، والإصرار على إنجاح العملية التعليمية، متمنياً لهم عاماً دراسياً ملؤه الإنجاز والنجاح والتفوق، داعياً إياهم كذلك لأن يكونوا خير قدوة لطلبتهم للأخذ بيدهم نحو مراتب السمو والرفعة.

موجّه رسالة لأولياء الأمور، حثّهم خلالها لمتابعة أبنائهم والاهتمام بمسيرتهم التعليمية، والتربوية، والأخلاقية؛ ما يساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف ومُنتمٍ لشعبه وأمته وقضيته.

من ناحيته ، ثمّن النائب د. المصري جهود المديرية الكبيرة لافتتاح العام الدراسي الجديد، كما أشاد بجهودها في إنجاح العام الدراسي المنصرم بالرغم من جملة التحديات والصعاب التي ألقت بظلالها على مجمل العملية التعليمية بسبب الحصار وتواصل العدوان على شعبنا.

كما هنأ د. المصري الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون هذا العام عاماً حافلاً بالتميز.

وحثّ د. المصري الطلبة على الالتزام بمسيرة العلم والعلماء، مؤكداً أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال الانتظام بالعملية التعليمية، والالتزام بتعاليم القرآن الكريم الذي يحضّ على التعلم والتدبر والتفكر وإعمال العقل.

وافتتحت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة صباح اليوم العام الدراسي الجديد، حيث توجه نحو 625 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة موزعين على 448 مدرسة حكومية، و288 مدرسة تابعة للوكالة (أونروا)، و67 مدرسة خاصة.

