التدريب المهني يشرع بعقد مقابلات الطلاب الراغبين بالالتحاق بالعام الجديد

غزة-وكالة الراي

شرعت الإدارة العامة للتدريب المهني، التابعة لوزارة العمل، امس الأول، بعقد المقابلات الشخصية، للطلاب المسجلين للالتحاق بالعام التدريبي الجديد 2023/2024.

وتابعت لجان الإشراف الرئيسة للإدارة العامة للتدريب المهني سير عملية المقابلات في مراكز التدريب المهني الخمسة المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأشارت الإدارة العامة للتدريب المهني أنه جرى مقابلة الطلاب الناجحين في امتحان القبول، بهدف التأكد من جدية الطلاب للتدريب، واختيار الأنسب وفقا لمتطلبات التخصصات المهنية.

وأشرفت وحدة الرقابة الداخلية في وزارة العمل، ممثلة برئيس الوحدة أ. عبد الله شحيبر، ومدير دائرة الرقابة الداخلية أ. فضل المسارعي، وموظفي الوحدة على المقابلات، لضمان سيرها وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة.

وتُقدم وزارة العمل خدمات التدريب المهني المجاني في 17 تخصصا مختلفا، يحتاجها سوق العمل، يحصل من خلال المتدربين على شهادة الدبلوم المهني، ويخرج كل متدرب يحمل الكفايات المهنية اللازمة، ومؤهلا للعمل والمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

