الأشغال تعمل على تمديد خط صرف صحي ناقل في خانيونس

غزة-وكالة الراي

عملت طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، على تمديد خط صرف صحي ناقل، يخدم شبكة الصرف الصحي لمحافظة خانيونس، وذلك لصالح مصلحة بلديات الساحل.

يذكر أن، شارع صلاح الدين من الطرق الإقليمية في قطاع غزة والذي تشرف عليه وزارة الأشغال.

