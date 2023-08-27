وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 10 زيارات على المخابز في محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبدأ أعمال توسعة وتطوير مفترق الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بتسهيل التحاق الطلبة القادمين من السودان بالجامعات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين 11 أسيرًا بمقابر الأرقام وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تواصل توقيع عقود مشروع مسار الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستقبل وفداً من اللجنة الوطنية للوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفدا ًمن مركز دراسات المجتمع المدني بالكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الاقتصاد يزور غرفة تجارة وصناعة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مؤشرات البنية التحتية تعقد اجتماعاتها مع الوحدات التنظيمية وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تستقبل وفدا من جمعية أطباء بلا حدود
أخبار » الأخبار الحكومية

عمل غزة تستقبل وفدا من جمعية أطباء بلا حدود

27 آب / أغسطس 2023 10:49

370595144_31249891576449عمل غزة تستقبل وفدا من جمعية أطباء بلا حدود47_8266231116146100340_n
370595144_31249891576449عمل غزة تستقبل وفدا من جمعية أطباء بلا حدود47_8266231116146100340_n

غزة-وكالة الرأي 
استقبلت مديرية عمل غزة، امس الأول ، وفدا من جمعية أطباء بلا حدود، حيث كان في استقبالهم مدير المديرية أ. مجدي النواجحة، ورئيس قسم التفتيش أ. محمد اللهواني، وموظفي المديرية.

بدوره، أشاد النواجحة بجهود الجمعية، وتعاونها المشترك  بينهما في خدمة العمال والخريجين، مقدماً شرحا موجزا عن الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للجمهور.

وفي ذات السياق، تحدث رئيس قسم التفتيش عن الخدمات التي يقدمها القسم للمنشآت العاملة في محافظة غزة، مؤكدا حرص وزارة العمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للجميع.

واتفق الطرفان على تنظيم لقاءات توعوية للعاملين في الجمعية، والبدء بعمل مشترك يهدف إلى توعية العاملين المعرضين للحروق بالمخاطر، بهدف تقليل الإصابات، والحفاظ على سلامتهم، كما قامت الجمعية بتسليم كشوفات العاملين لديها لقسم التفتيش.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟