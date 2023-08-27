عمل غزة تستقبل وفدا من جمعية أطباء بلا حدود

غزة-وكالة الرأي

استقبلت مديرية عمل غزة، امس الأول ، وفدا من جمعية أطباء بلا حدود، حيث كان في استقبالهم مدير المديرية أ. مجدي النواجحة، ورئيس قسم التفتيش أ. محمد اللهواني، وموظفي المديرية.

بدوره، أشاد النواجحة بجهود الجمعية، وتعاونها المشترك بينهما في خدمة العمال والخريجين، مقدماً شرحا موجزا عن الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للجمهور.

وفي ذات السياق، تحدث رئيس قسم التفتيش عن الخدمات التي يقدمها القسم للمنشآت العاملة في محافظة غزة، مؤكدا حرص وزارة العمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للجميع.

واتفق الطرفان على تنظيم لقاءات توعوية للعاملين في الجمعية، والبدء بعمل مشترك يهدف إلى توعية العاملين المعرضين للحروق بالمخاطر، بهدف تقليل الإصابات، والحفاظ على سلامتهم، كما قامت الجمعية بتسليم كشوفات العاملين لديها لقسم التفتيش.

