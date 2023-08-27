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لجنة مؤشرات البنية التحتية تعقد اجتماعاتها مع الوحدات التنظيمية

27 آب / أغسطس 2023 10:51

لجنة مؤشرات البنية التحتية تعقد اجتماعاتها مع الوحدات التنظيمية
لجنة مؤشرات البنية التحتية تعقد اجتماعاتها مع الوحدات التنظيمية

غزة-وكالة الراي 
عقدت لجنة مؤشرات البنية التحتية بوزارة النقل والمواصلات اجتماعاتها مع الوحدات التنظيمية لمناقشة إعداد وإنضاج مؤشراتها خلال النصف الأول من العام الجاري بحضور كافة أعضائها وذلك بمقر الوزارة.

أكد أ. بهاء الأغا رئيس اللجنة أن هذه اللجنة شُكلت بناءً على تعليمات الأمانة العامة، والتي تهدف إلى التعرف على مواطن الارتفاع والانخفاض في مؤشرات الأداء الخاصة بكل وحدة تنظيمية وكذلك الوصول لأهم المبررات التي تسببت بذلك التغير ووضع المقترحات المناسبة لتعزيز القيم الإيجابية والحد من القيم السلبية للمؤشرات.

وأوضح الأغا على ضرورة التعاون المشترك بين الإدارات ووحدات الوزارة بخصوص ملف المؤشرات لما لها من أهمية كبيرة على الارتقاء بعمل الوزارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الجدير بالذكر، أن وزارة النقل والمواصلات تعمل على مدار العام في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

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