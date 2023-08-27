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السياحة تستقبل وفدا ًمن مركز دراسات المجتمع المدني بالكنيسة البيزنطية

27 آب / أغسطس 2023 10:58

السياحة تستقبل وفدا ًمن مركز دراسات المجتمع المدني بالكنيسة البيزنطية
السياحة تستقبل وفدا ًمن مركز دراسات المجتمع المدني بالكنيسة البيزنطية

غزة-وكالة الراي 
استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً من مركز دراسات المجتمع المدني في زيارة للكنيسة البيزنطية شمال قطاع غزة.

وقدم طاقم الوزارة للوفد شرحاَ عن تاريخ المكان، والجهود التي تقوم بها الوزارة في الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي في المواقع الأثرية المختلفة في القطاع.

من جانبه ،شكر الوفد الوزارة على الاستقبال والجهود المبذولة في مجال التوعية المجتمعية للشرائح المجتمعية المتنوعة ما يبقي الحصيلة الثقافية لدى الأجيال محيطة بالحقب التي سكنت فلسطين والاستفادة في الحاضر من استلهام تجارب الماضي .
 

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