التعليم تستقبل وفداً من اللجنة الوطنية للوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية

غزة-وكالة الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى وفداً من اللجنة الوطنية للوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية برئاسة د. باسم السويركي، وشارك في اللقاء مدير دائرة الصحة المدرسية د. عبد الكريم المجدلاوي.

ورحّب د. أبو ندى بوفد اللجنة، مثمناً جهودها وبرامجها الخاصة بتوعية المجتمع الفلسطيني من مخاطر الإدمان لافتاً إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع اللجنة وبرامجها التوعوية.

من جهته ،ثمن السويركي جهود وإنجازات وزارة التعليم على الصعيد التعليمي والتربوي، وتحدث عن أعمال لجنته وأهدافها خاصة في حماية وتأمين المجتمع الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين التعليم واللجنة خاصة في مجال عقد ورش عمل ولقاءات في المدارس والمؤسسات التعليمية للتوعية من مخاطر الإدمان.

