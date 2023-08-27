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ومئات الشهداء الفلسطينيين والعرب

وزارة الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين 11 أسيرًا بمقابر الأرقام

27 آب / أغسطس 2023 11:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:  

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب بينهم 11 أسيرًا شهيدًا قضوا داخل سجون الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيان لها باليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب الذي يصادف في الـ 27 من أغسطس من كل عام، أن هذا الاحتجاز يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وهو ما يستدعي تحركا من قبل المنظمات الإنسانية الدولية، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة.

وذكرت أن الاحتلال لا زال يرفض كل محاولات الإفراج عنهم وإعادتهم لذويهم.

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