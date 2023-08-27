التعليم تشرع بتسهيل التحاق الطلبة القادمين من السودان بالجامعات

غزة-وكالة الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بتنفيذ إجراءات لتسهيل التحاق الطلبة الفلسطينيين العائدين من السودان بالجامعات الفلسطينية وفق المعايير المتفق عليها مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

ويجري استقبال الطلبة في الوزارة بحضور اللجنة المكلفة التي تضم أ.محمد بركات مدير دائرة التصديقات، ود. خالد النويري رئيس قسم الخدمات الطلابية.

بين الإجراءات المتبعة دراسة الحالة الأكاديمية للطلبة إضافة إلى أخذ تعهدات منهم بإحضار كافة الوثائق المطلوبة، وعمل مخاطبة للجامعات لاستقبالهم ومتابعة ذلك وتذليل كافة العقبات لاستئناف دراستهم الجامعية.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بذلت الجهود لضمان توفير التعليم للطلبة العائدين من السودان بعد الأحداث المؤسفة التي أعاقت إكمال تعليمهم هناك.

