الاقتصاد تنظم 10 زيارات على المخابز في محافظة الشمال

غزة-وكالة الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك والمكاتب الفرعية في محافظة الشمال بوزارة الاقتصاد الوطني، 10 زيارات لمخابز في المحافظة.

وأوضحت الطواقم أن جولاتها نظمت فجراً بمشاركة طواقم مباحث التموين من أجل التأكد من مدى التزام أصحاب المخابر بالشروط الصحية الواجب توفرها والمياه المستخدمة في صناعة الخبز والمعجنات وكذلك جودة الدقيق المستخدم والمواد الخام.

وأكدت الطواقم أنها حررت 5 محاضر ضبط وكذلك محضرين اتلاف وضبط واتلاف كمية من السميد الفاسد بسبب وجود السوس بداخله وضبط كمية من الدقيق بسبب وجود كميات من السوس والديدان.

وضبطت الطواقم خلال جولاتها مخبزين يقومان باستخدام المياه المالحة الغير صالحه للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

