"الدعليس" و"المدهون" يبحثان تطوير منظومة العمل القضائي

غزة – وكالة الرأي:

بحث رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدّين المدهون سبل تطوير العمل القضائي، ومعالجة أبرز العقبات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال استقبال الدعليس للمستشار المدهون بمكتبه بحضور كلا من: المهندس سهيل مدوخ الأمين العام لمجلس الوزراء، والقاضي محمد مراد الأمين العام المساعد لمجلس القضاء، والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم، والأستاذ حسام شابط رئيس ديوان رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأشاد الدعليس بأداء عمل المجلس الأعلى للقضاء الواضح في إنجازات المحاكم خلال النصف الأول من العام الجاري، التي نفَّذها القضاء وفقًا للأهداف الموضوعة التي تهمُّ قطاعَ القضاء والعدالة، مؤكدًا دعمَه المستمر للقضاء، وحرصَه على استقلاله وجودة الخِدْمات القضائية، وتحسين بيئة العمل في المحاكم، بما يحقق أفضل خدمة لأبناء شعبنا.

وأكد المدهون خلال اللقاء على رؤية القضاء في توحيد إجراءات العمل ومأسسة وحوسبة المنظومة القضائية باتجاه تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.

وناقش الطرفان عددًا من القضايا التطويرية الداعمة للبيئة القضائية، إضافةً إلى أبرز المعيقات التي تواجه عمل القضاء ومعالجتها، ومتابعة وإسناد برنامج التحول، وسُبُلَ دعم تطوير مراكز استقبال الجمهور في دوائر التنفيذ، وخاصة دائرة تنفيذ محكمة بداية خانيونس، وتحسين بيئة العمل والتقاضي، وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمحاكم بشكل مستمر ومنتظم.

وتأتي هذه الزيارات ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز استقلال السلطة القضائية، والإسهام في تكريس مبدأ العدالة، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار المجتمعي.