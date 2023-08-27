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"مديرية التدريب" تشرع بالاختبـارات العملية للدورات الميدانية

27 آب / أغسطس 2023 12:14

"مديرية التدريب" تشرع بالاختبـارات العملية للدورات الميدانية

غزة-وكالة الرأي 

شرعت المديرية العامة للتدريب اليوم بتنفيذ الاختبـارات الميدانية "العملية" للدورات المنعقدة على أرض ميدان التدريب بأنصـار.

وتنعقد الاختبـارات الميدانيـة لدورات قـادة السرايا وقادة الفصائل ومهارات رجل الأمن وإدارة العمليـات والمهام الميدانيـة. 

وتختبر مديريـة التدريب من خلال لجـان الاختبـارات المختصـة، في المواد والمحاور الميدانيـة مثل الحركات النظامية ومهارات الميدان والعمليـات الخاصـة بالإضافة لعلوم الدروع الطبوغرافيـا والأسلحة والإشـارة والتقاليد العسكريـة وغيرهـا.

وتتسم الاختبـارات بالشفافيـة والشموليـة لكافة محاور المواد العمليـة، بالإضافة لمراعاتها كافة المستويات والقدرات البدنيـة والمعرفيـة والفروقات الفرديـة بما يتوافق مع مواصفات القياس والتقويم الأكاديمية المعمول بهـا في المؤسسات التعليميـة.

وتشـارك الإدارات المتخصصـة في مديرية التدريب بتنفيـذ عملية الاختبـارات حيث تتولى إدارة التعليم تنفيـذ الاختبـارات إلى جانب إدارتي التدريب ومعهد التنميـة البشريـة، فيما تعمل إدارة الشئون القانونيـة والرقابيـة على تنفيـذ أعمال الرقابة والمتابعـة الفنيـة.

وتعتبر الاختبـارات الأكاديميـة والعمليـة هي المرحلـة النهائيـة والشرط الأساسي لاجتيـاز المنتسبين للدورات، إلى جانب المعسكر التدريبي المغلق والالتزام باللائحـة الداخليـة الميدانية.

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