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"التنمية" و" مستشفى حمد للتأهيل" تناقشان سبل التعاون المشترك

27 آب / أغسطس 2023 12:20

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غزة-وكالة الرأي
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة ب أ. منال عدوان مدير دائرة حماية الطفولة في الإدارة العامة للأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية وأ. محمود العجله مرشد حماية الطفولة زيارة الى إدارة مستشفى الشيخ حمد للتاهيل وتم الاجتماع مع مدير مستشفى الشيخ حمد للتاهيل ا.نور الدين صلاح ومجموعة من الاطباء داخل المستشفى ومسئؤلة برنامج الدعم النفسي داخل المستشفى

وناقش الطرفان أفاق تعزيز التعاون بين دائرة حماية الطفولة في وزارة التنمية وبين ادارة مستشفى الشيخ حمد للتاهيل خاصة فيما يتعلق بموضوع انضمام مستشفى الشيخ حمد للتاهيل الى شبكة حماية الطفولة التى تشرف عليها دائرة حماية الطفولة في الوزارة وذلك في اطار تعزيز جهود الوزارة في توفير الحماية اللازمة للاطفال من الإساءة وكافة أشكال العنف وتم خلال الاجتماع أيضا عرض الخدمات التي تقدمها المستشفى والخاصة بالأطفال سواء خدمات التاهيلأو خدمات الدعم النفسي.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة في انضمام مستشفى الشيخ حمد للتاهيل إلى شبكة حماية الطفولة في وقت لاحق .

وفي نهاية الاجتماع شكرت عدوان إدارة المستشفى على حفاوة الاستقبال والتعاون
 

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