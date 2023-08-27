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الجهاد الإسلامي: اغتيال قادة ورموز شعبنا لن يوقف مسيرة المقاومة

27 آب / أغسطس 2023 01:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، اليوم الأحد 26 أغسطس 2023، أن اغتيال قادة ورموز الشعب الفلسطيني لن توقف مسيرة المقاومة التي ستمضي دونما تردد نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة. 

وقال سلمي في الذكرى الـ 22 لجريمة اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية القائد أبو علي مصطفى: إن استمرار المقاومة وامتدادها وتصاعدها هو دليل ساطع على فشل سياسة الاغتيالات، وإن التهديدات التي يطلقها مجرمو الحرب الصهاينة ضد قادة الجهاد والمقاومة لن تضعف من عزيمتنا، بل إنها تعني لنا أن الصراع سيبقى مستمراً وأن علينا أن نستثمر كل لحظة من أجل دعم وتطوير المقاومة ومشاغلة العدو وإدامة حالة الاشتباك معه. 

ووجه سلمي التحية لكل مقاومي شعبنا وثواره الأبطال الذين يواجهون العدو بكل بسالة ويواصلون استعدادهم للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

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