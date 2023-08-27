حزب الله يعرض صواريخ دفاع جوي بمعرضٍ عسكري في لبنان

بيروت - وكالة الرأي:

عرض حزب الله اللبناني، صواريخ دفاع جوي "سام - 6"، خلال معرضٍ عسكري أُقيم في مدينة بعلبك شرقي لبنان، بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية.

وافتتحت شخصيات من حزب الله متحف بعلبك الجهادي (حكاية الشمس للأرض) في، وذلك برعاية رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد، وحضور حاشد، كما تضمّن المعرض آليات غنمتها المقاومة من العدو الصهيوني في انتصار تموز من العام 2006، وصولاً للتحرير الثاني من العدو التكفيري للسلسلة الشرقية وجرود البقاع عام 2017.

وتبلغ مساحة المعرض 10452 متر مربع، تحاكي مساحة لبنان، وكل آليات ومدرعات المعرض التي يبلغ عددها حوالى 50 آلية هي من الغنائم التي حصدتها المقاومة الإسلامية منذ العام 1982 تاريخ الاجتياح الصهيوني للبنان، مروراً بالتحرير الأول جنوب لبنان عام 2000.

وقال رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد، إنّ "إقامة هذا النوع من المعالم والمعارض والمتاحف تجري حتى لا تضيع انتصارات وإنجازات المقاومة" لافتًا إلى أنّ "متحف الآليات العسكرية شاهدٌ على قُدرة المقاومة وكفاءتها وعلى هزيمة العدو وضعفه".

وشدد السيد على أنّ "شباب المقاومة ثبتوا بوجه كل التحدّيات"، مضيفاً أنّه "لو اجتمعت جيوش العالم ضد رجال المقاومة، فلن ينالوا لا من إيمانهم ولا من عزيمتهم وإرادتهم" ومشيرًا إلى أنّ "العالم يتغيّر"، ومذكراً بما يحصل اليوم من ثوراتٍ في أفريقيا، وقال إنّ "الولايات المتحدة الأميركية لم تكن في يومٍ من الأيام مع العرب فهي دائماً تعمل وفقاً لمصالحها".

جدير بالذكر أنّ حزب الله كشف، في 11 آب/ أغسطس الجاري، منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجَّهة، والتي دخلت الخدمة في عام 2015 التي تتميز بعدة مواصفاتٍ، أبرزها أنّها سلاحٌ ضد الدروع، ومُخصصة لرماية صواريخ من طراز "كورنيت"، كما أنّها تتألف من منصتي إطلاق.