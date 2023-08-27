"التعليم " تعقد مقابلات لاختيار معلمين للمشاركة في رحلة تعليمية لليابان

غزة-وكالة الراي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي – الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوية مقابلات لاختيار معلمين للمشاركة في رحلة تعليمية لدولة اليابان.

وقال أ. ماجد الأغا مدير دائرة المباحث الإنسانية:" إن المقابلات تمت وفق معايير علمية وأكاديمية وتربوية خاصة، وتهدف لاختيار 10 معلمين من محافظات قطاع غزة 6 من المدارس الحكومية و4 من وكالة الغوث وذلك ضمن منحة من مجلس الوزراء الياباني.

وأوضح الأغا أن رحلة المعلمين لليابان التي تُنفذ بشكل سنوي تأتي ضمن جهود وخطة الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي في تبادل الخبرات التعليمية واكساب المعلم الفلسطيني خبرات تعليمية دولية جديدة.

