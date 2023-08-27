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"هارون" تترأس اجتماعاً للجنة البازار التسويقي للجمعيات التعاونية

27 آب / أغسطس 2023 01:18

"هارون" تترأس اجتماعاً للجنة البازار التسويقي للجمعيات التعاونية

غزة-وكالة الراي 
ترأست أ. ميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، اجتماعاً للجنة التحضيرية للبازار التسويقي الخاص بمنتجات الجمعيات التعاونية، وذلك بحضور رئيس اللجنة وأعضاءها.

ووجهت هارون لجنة البازار إلى تركيز الاهتمام على الجمعيات التعاونية التي تقودها أو تضم في عضوية إدارتها نساء، عادة-التعاونيات- جزءًاً مهماً من البنية المجتمعية التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأشارت هارون إلى أن هذا البزار يأتي لتمكين النساء في الجمعيات التعاونية على تسويق منتجاتها بكفاءة وفاعلية بأقل التكاليف الممكنة، ولا سيما بعد الزيارات التي قامت بها الوزارة والتي تعرفت من خلالها على التحديات التي تواجه النساء في الجمعيات التعاونية والتي كان من أبرزها صعوبة تسويق المنتجات في ظل واقع يعاني من التضييق والحصار

وذكرت هارون أن وزارتها تسعى إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها في كافة المجالات، وتعزيز مشاركتها في عملية الإنتاج وذلك لصعوبة الأوضاع الاقتصادية والعبء الذي يقع على كاهلها في الحصول على مصدر رزق يؤمن لها حياة كريمة تمكنها من القيام بدورها المجتمعي والنضالي على أكمل وجه.
 

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