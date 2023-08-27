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فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

27 آب / أغسطس 2023 01:32

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة
فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

غزة- وكالة الرأي:

حقق الفلسطيني نسيم مصطفى الزيناتي من قطاع غزة، فوزًا مستحقًا في جائزة أبطال الاستدامة المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 عن الفئة المهنية.

وأعرب الزيناتي عن سعادته بهذا الفوز الذي قال:: إنه يزيده إصراراً على أن تكون فلسطين، وخاصة غزة ظاهرة في المحافل الدولية والعالمية، "إذ تمَّ إضافتنا للقائمة بصحبة شخصيات عربية وعالمية لها دور واضح وبارز في العمل من أجل تعزيز أهداف التنمية المستدامة".

وأشار إلى أهمية التصنيف لأثره المستدام في تحفيز الكثير من الشبان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم المزيد من الجهود لتعزيز الاستدامة.

والزيناتي من قطاع غزة، في الثلاثينيات من عمره، درس الإدارة التكنولوجية، وتخصَّص في مجال الريادة والاستدامة، تلقى تدريبات دولية في مجالات المسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة والاستدامة، شارك في العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وحصل على العديد من الجوائز الدولية.

ويقدّم لقب بطل الاستدامة وفق تصنيف دولي في مجال الاستدامة لمن لديهم إنجازات مهمة، ومسؤولة في مجال تطبيقات الاستدامة، وترسيخها كممارسة مؤسسية، ويكون لها أثرها.

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فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

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