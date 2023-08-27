وكالة الرأي الفلسطينية "هارون" تترأس اجتماعاً للجنة البازار التسويقي للجمعيات التعاونية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم " تعقد مقابلات لاختيار معلمين للمشاركة في رحلة تعليمية لليابان وكالة الرأي الفلسطينية حزب الله يعرض صواريخ دفاع جوي بمعرضٍ عسكري في لبنان وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد الإسلامي: اغتيال قادة ورموز شعبنا لن يوقف مسيرة المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفرعبر معبر رفح غداً الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية 34 قتيلًا بينهم 27 بـ 10 عمليات نوعية بالضفة منذ بدء 2023 وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" و" مستشفى حمد للتأهيل" تناقشان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "مديرية التدريب" تشرع بالاختبـارات العملية للدورات الميدانية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في 10 حوادث سير خلال الـ 24 الساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تقر خطة مرورية بديلة لمشروع تطوير مفترق الشجاعية
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم " تعقد ورشة متخصصة حول التعليم العلاجي

27 آب / أغسطس 2023 01:33

"التعليم " تعقد ورشة متخصصة حول التعليم العلاجي

غزة-وكالة الراي 
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي-الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي ودائرة المشاريع ورشة متخصصة بعنوان "التعليم العلاجي رؤية تطويرية ومنهجية موحدة"
وشارك في اللقاء الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. جمال الفليت، ومدير دائرة إشراف المرحلة الأساسية أ. حاتم شحادة، ومدير دائرة المباحث العلمية د. ريما الخطيب، ومدير دائرة المشاريع م. خلدون محمد، وعدد من ممثلي المؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ التدخلات التي تخدم الطلبة في مجال التعليم العلاجي.

ورحّب مطر بالحضور، مثمناً دور جميع المؤسسات التي تتعاون مع الوزارة، وأكد على أهمية التعليم العلاجي، لافتاً إلى أن الوزارة تنطلق من رؤية علمية في تنفيذه بما يحقق الأهداف المطلوبة بالشكل الأمثل، موضحاً أن هناك قصص نجاح للتعليم العلاجي في المدارس، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود وتنظيم التدخلات في التعليم العلاجي بما يخدم الطلبة ويُحقق الفائدة في تطوير مهاراتهم.

بدوره، أوضح الفليت أن التعليم العلاجي نمط من التعليم يتم تنفيذه في سبيل الوصول إلى تصحيح أو علاج لأوجه القصور في المهارات الأساسية التي يُعاني منها بعض التلاميذ خصوصاً مهارات القراءة والكتابة والحساب، وعرض الرؤية الخاصة بالوزارة في تطبيق البرنامج من حيث الفكرة والأهداف والسيناريوهات والرؤى التطويرية.

من جانبه، أكد محمد أن الوزارة يسرها استمرار الشراكة مع جميع المؤسسات من أجل التعاون في تحقيق أهداف التربية والتعليم، لافتاً إلى أن التعليم العلاجي أحد المشاريع المهمة لصالح لطلبتنا.

وخلال اللقاء جرى نقاش موسع حول التعليم العلاجي، وثمن ممثلو المؤسسات دور الوزارة في العملية التعليمية، وعرضوا رؤيتهم الخاصة في التعليم العلاجي وأهم الدروس المستفادة لتجويد التدخلات المستقبلية بما ينعكس إيجاباً على الطلبة وتحسين تحصيلهم الدراسي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟