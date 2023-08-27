دائرة الرقابة الصناعية تنظم زيارات ميدانية لمصانع المياه بخانيونس ورفح

غزة-وكالة الراي

نظمت دائرة الرقابة الصناعية - قسم الصناعات الغذائية في وزارة الاقتصاد الوطني، زيارات ميدانية على مصانع المياه في محافظتي خانيونس ورفح.

وشملت زيارات الدائرة المخابز وذلك في إطار تطبيق الخطة التي وضعها القسم للمتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية للمنشآت الصناعية في قطاع غزة،موضحة أن الهدف من الجولات متابعة إجراءات الترخيص الصناعية والاشتراطات الصحية للمخابز ومصانع المياه.

وتفقدت الطواقم خلال جولاتها خطوط الانتاج وجودة وصلاحية الدقيق والمواد الخام المستخدمة في إنتاج الخبز والمعجنات.

وتابعت الدائرة إجراءات الترخيص للمشاريع الصغيرة ومحاضر تحفظ المعابر، وتوجيه الملاحظات المطلوبة من قبل أصحاب المنشآت وأهمية الالتزام بها.

