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حماس: مساس الاحتلال بقادة المقاومة سيُواجه بقوةٍ وحزم

27 آب / أغسطس 2023 01:55

الشيخ صالح العاروري
الشيخ صالح العاروري

غزةوكالة الرأي:  

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء لن تنجح في إضعاف المقاومة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الأحد: "إن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

 وأضافت : "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".

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