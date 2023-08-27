"مركز جسور" يفتتح برنامج تدريبي في مهارات التفكير الابداعي

غزة-وكالة الرأي

افتتح مركز جسور الشبابي، تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة برنامجًا تدريبيًا في مهارات التفكير الابداعي، يستهدف من خلاله عدد من الشابات من طالبات المرحلة الجامعية والخريجات.

بدوره، أوضح مدير دائرة التدريب والتأهيل في الهيئة الدكتور محمد المدهون، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن برامج المهارات الحياتية التدريبية التي تشرف عليها الهيئة لاكساب شريحة الشباب مهارات وخبرات نوعية تسهم في صقل شخصياتهم.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المتدربات على مهارات التفكير الإبداعي وأهمية الابداع في الحياة وكيفية استخدامه وتطبيق مهارات التفكير الابداعي في حياتهن اليومية.

