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"الحكم المحلي" تفتتح البرنامج التدريبي في الهيئات المحلية بالوسطى

27 آب / أغسطس 2023 04:27

"الحكم المحلي" تفتتح البرنامج التدريبي في الهيئات المحلية بالوسطى

الوسطى – وكالة الرأي

افتتحت وزارة الحكم المحلي البرنامج التدريبي للمجالس الشبابية في الهيئات المحلية بالمحافظة الوسطى وذلك بالشراكة مع جمعية منتدى التواصل ضمن مشروع تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في قطاع غزة.

بدوره، أوضح م. ياسر حسونة مدير عام ديوان الوزارة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين المجالس الشبابية المنتخبة في البلديات ورفع كفاءتهم وصولا إلى ايجاد اجسام حقيقية تشارك في صناعة القرار وتعزيز المشاركة المجتمعية في الهيئات المحلية.

واستعرض م. حسونة نظام المجالس الشبابية المعتمد من الوزارة وركز على الأهداف والمهام والصلاحيات التي بموجبها يستطيع عضو المجلس الشبابي ممارسه دوره القيادي والايجابي الذي يسهم في تحقيق التنمية المحلية وخدمة المجتمع.

ويأتي البرنامج انطلاقا من توقيع مذكرة التفاهم التي أبرمتها مؤخراً وزارة الحكم المحلي وجمعية منتدى التواصل وتهدف الى تنمية قدرات أعضاء المجالس الشبابية المنتخبة في بلديات المحافظة الوسطى.

يذكر أنه قد تم افتتاح البرنامج التدريبي بمشاركة مسؤول ملف الشباب في البلديات اضافة الى رئيس المجلس الشبابي ونائبه في الهيئات المحلية المنتخبة بالمحافظة الوسطى من أجل تعزيز مهارات المشاركة وتنمية أدوات المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية وإدارة المبادرات المجتمعية وحملات المناصرة وغيرها.

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