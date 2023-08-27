" المرور": منع دخول الشاحنات مفترق الشجاعية

غزة – وكالة الرأي

أصدرت إدارة شرطة المرور بغزة تنويهاً مهماً حول الطرق البديلة لأصحاب الشاحنات الكبيرة، وذلك بسبب أعمال التوسعة الحالية لمفترق الشجاعية.

وأوضحت الشرطة في تصريح لها مساء اليوم الأجد، أنه يمنع دخول سائقي الشاحنات في مفترق الشجاعية، وعليهم استخدام الطرق البديلة.

وبينت أنه القادم من الجنوب باتجاه الشمال وصولًا لدوار الكويتـ عليه استخدام طريق شارع "10" غرباً أو شارع الكرامة شرقاً.

وذكرت الشرطة أن القادم من الشمال باتجاه الجنوب وصولًا لمفترق السنافور، يمكنه استخدام طريق ساحة الشوا غربًا أو شارع الشعف شرقًا.