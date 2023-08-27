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إصابات في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال بنابلس

27 آب / أغسطس 2023 07:44

أرشيف
أرشيف

نابلس – وكالة الرأي

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية مادما، جنوب نابلس.

وأفاد القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأضاف دغلس أن الجنود والمستوطنين حاولوا تحطيم أبواب ونوافذ عدد من المنازل، مشيرا إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يشنه المستوطنون على القرية مساء اليوم.

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