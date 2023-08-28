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مهندسون يطورون أول روبوت على هيئة إنسان يقود طائرة

28 آب / أغسطس 2023 08:17

مهندسون يطورون أول روبوت على هيئة إنسان يقود طائرة
مهندسون يطورون أول روبوت على هيئة إنسان يقود طائرة

ابتكر المهندسون من المعهد الكوري الجنوبي المتقدم للعلوم والتكنولوجيا أول روبوت على هيئة الإنسان يمكنه قيادة الطائرات.

ويستطيع الروبوت المسمى PIBOT دخول قمرة القيادة والتحكم فيها يدويا.

 ويعتمد الطيار الآلي الكلاسيكي في الطائرات على البرامج وليست لديه أطراف لتحريك عناصر التحكم. ويتمثل تقدم PIBOT على الطيار الآلي في أن الروبوت يمكنه التكيف مع قمرات القيادة وأنظمة الطيران المختلفة دون أن يحتاج  إلى تعديل الطائرة.

 ويتعلم PIBOT قيادة الطائرة عن طريق معالجة اللغة الطبيعية لقراءة تعليمات الاستخدام. كما يمكن للروبوت أيضا دراسة الوضع في قمرة القيادة باستخدام الكاميرا والتصرف تماشيا مع تغيرات الأوضاع. وPIBOT قادر على  قيادة الطائرة بأمان حتى في حال الاضطرابات الشديدة في الجو.

ولا يزال الروبوت PIBOT قيد التطوير، لكنه يستطيع قراءة خرائط "جيبسون" من جميع أنحاء العالم، وهو أمر مستحيل بالنسبة للطيارين البشر، ويطير الروبوت دون أن يرتكب  أخطاء. ويستخدم PIBOT الشبكة العصبية ChatGPT ليتذكر ما يحتوي عليه دليل الطيران ويستجيب فورا لمختلف المواقف، كما أنه قادر على احتساب المسار الآمن في الوقت الفعلي بناء على طبيعة الرحلة الجوية. وتقل فترة الاستجابة للطوارئ لدى الروبوت عما هي عليه لدى الطيار.

يعتقد المطورون أيضًا أنه يمكن استخدام PIBOT في مركبات أخرى، مثل السيارات والناقلات العسكرية.

المصدر: Nauka tv.ru

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