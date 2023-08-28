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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

28 آب / أغسطس 2023 08:21

رام الله – وكالة الرأي:  

 قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين، صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في معظم المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تكون أدنى من معدلها العام بقليل، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

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