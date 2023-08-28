4 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

غزة – وكالة الرأي:

أصيب، فجر اليوم الإثنين، 4 شبان أحدهم بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلت 3 منهم، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز دوتان العسكري المقام على أراضي يعبد، أطلقت الرصاص الحي صوب أربعة شبان حيث كانوا يجلسون في مقهى عند مفترق يعبد وقرية كفيرت، وُصفت جروح أحدهم بالخطيرة تم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من المصابين الأربعة، وهم: علي حسن أبو بكر، ووسام بسام حرز الله من يعبد، وحسان مرشد سليمان من عجة.