إحصائية حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن 10 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنها وفاة واحدة و3 إصابات، إصابة بجروح متوسطة وإصابتان بجروح طفيفة.

وأعلنت إدارة المرور وفاة الطفل محمد أحمد ساق الله (9 سنوات) من سكان مدينة غزة، إثر صدمه من قبل باص مرسيدس أبيض على طريق صلاح الدين "الشيخ ناصر" بمحافظة خانيونس جنوب القطاع.

وأشارت إلى أنه تم توقيف السائق (ي . ع) وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 12مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.