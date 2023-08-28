وكالة الرأي الفلسطينية قصف إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تطلق المشروع النرويجي للدورات المهنية القصيرة وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة": الأسيرة "أبو عجمية" تتعرض للتضييق في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية تناول الوجبات السريعة يكثره يزيد من خطر الإصابة باضطرابات عقلية وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تفعل القهوة بالأسنان؟ وكالة الرأي الفلسطينية أسباب الكدمات المفاجئة في الجسم وكالة الرأي الفلسطينية 4 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية الجفاف والحر الشديد يهدد الأمن المائي لـ 15 دولة عربية وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تحذر من أخطاء الذكاء الإصطناعي
أخبار » الأخبار الحكومية

"شؤون المرأة": الأسيرة "أبو عجمية" تتعرض للتضييق في سجون الاحتلال

28 آب / أغسطس 2023 09:12

الأسيرة روضة أبو عجمية
الأسيرة روضة أبو عجمية

غزةوكالة الرأي:  

قالت وزارة شؤون المرأة في غزة، إن الأسيرة روضة أبو عجمية (47 عاماً) من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة تتعرض للتضييق في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهي محرومة من مقابلة محاميها والصليب الأحمر، داعيةً الأخيرة إلى مواصلة الجهود لتحسين ظروف الأسيرة وإنهاء معاناتها.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، أنه وفقاً للمواطنة سلمى أبو عجمية شقيقة الأسيرة روضة، فإن سلطات الاحتلال تحرم الأسيرة روضة من مقابلة محاميها والصليب الأحمر، مبينةً أن روضة اُعتقلت بتاريخ 4/4/2023 بعد مداهمة منزلها في حارة السلام بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأوضحت سلمى أن شقيقتها روضة عاشت ظروف صعبة أثناء التحقيق، وتعتمد بشكل كامل على المسكنات خلال وبعد وقت التحقيق، وهذا قلل من وزنها بسبب سوء تعامل ما تُسمى مصلحة السجون الإسرائيلية التي أجبرتها على التوقيع على أوراق مجهولة.

وطالبت وزارة شؤون المرأة المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيرة روضة أبو عجمية، مجددةً الدعوة لضرورة تدويل قضية الأسيرات الفلسطينيات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟