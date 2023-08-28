"شؤون المرأة": الأسيرة "أبو عجمية" تتعرض للتضييق في سجون الاحتلال

غزة – وكالة الرأي:

قالت وزارة شؤون المرأة في غزة، إن الأسيرة روضة أبو عجمية (47 عاماً) من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة تتعرض للتضييق في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهي محرومة من مقابلة محاميها والصليب الأحمر، داعيةً الأخيرة إلى مواصلة الجهود لتحسين ظروف الأسيرة وإنهاء معاناتها.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، أنه وفقاً للمواطنة سلمى أبو عجمية شقيقة الأسيرة روضة، فإن سلطات الاحتلال تحرم الأسيرة روضة من مقابلة محاميها والصليب الأحمر، مبينةً أن روضة اُعتقلت بتاريخ 4/4/2023 بعد مداهمة منزلها في حارة السلام بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأوضحت سلمى أن شقيقتها روضة عاشت ظروف صعبة أثناء التحقيق، وتعتمد بشكل كامل على المسكنات خلال وبعد وقت التحقيق، وهذا قلل من وزنها بسبب سوء تعامل ما تُسمى مصلحة السجون الإسرائيلية التي أجبرتها على التوقيع على أوراق مجهولة.

وطالبت وزارة شؤون المرأة المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيرة روضة أبو عجمية، مجددةً الدعوة لضرورة تدويل قضية الأسيرات الفلسطينيات.