وكالة الرأي الفلسطينية قصف إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تطلق المشروع النرويجي للدورات المهنية القصيرة وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة": الأسيرة "أبو عجمية" تتعرض للتضييق في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية تناول الوجبات السريعة يكثره يزيد من خطر الإصابة باضطرابات عقلية وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تفعل القهوة بالأسنان؟ وكالة الرأي الفلسطينية أسباب الكدمات المفاجئة في الجسم وكالة الرأي الفلسطينية 4 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية الجفاف والحر الشديد يهدد الأمن المائي لـ 15 دولة عربية وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تحذر من أخطاء الذكاء الإصطناعي
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تطلق المشروع النرويجي للدورات المهنية القصيرة

28 آب / أغسطس 2023 09:17

جانب من انطلاق الدورات
جانب من انطلاق الدورات

غزةوكالة الرأي:  

أعلنت الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع الصلادة الاقتصادية وتسهيل الحصول على الوظائف اللائقة في قطاع غزة، للدورات المهنية القصيرة، في المراكز المهنية التابعة لها.

وأوضح مدير دائرة التطوير بالوزارة أكرم غبن في تصريح وصل "الرأي" نسخة عنه، أن مشروع الصلادة الاقتصادية وتسهيل الحصول على الوظائف اللائقة في قطاع غزة، ممول من الحكومة النرويجية، وبإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبالشراكة مع وزارة العمل، ومجموعة غزة للثقافة والتنمية، ومركز شئون المرأة غزة WAC، والصندوق الفلسطيني للتشغيل PEF.

وأشار غبن، إلى أن الهدف من المشروع التقليل من نسب البطالة، والتخفيف من الفقر، من خلال تدريب 120 متدربٍ ومتدربة، في 6 تخصصات مهنية مختلفة يحتاجها سوق العمل، تتمثل في "السباكة، التجميل، المونتاج والتصوير، ألمونيوم، الخياطة، الكهرباء"، لمدة 3 أشهر، ضمن برنامج الدورات المهنية القصيرة.

وتواصل الإدارة العامة للتدريب المهني تقديم خدمات التدريب المهني المجاني في 17 تخصصا بنظام الدبلوم المهني، والعديد من التخصصات بنظام الدورات المهنية القصيرة، في مراكز التدريب المهني بجميع محافظات قطاع غزة.

1 2 3 4 5 6 7
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟