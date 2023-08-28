وزارة العمل تطلق المشروع النرويجي للدورات المهنية القصيرة

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع الصلادة الاقتصادية وتسهيل الحصول على الوظائف اللائقة في قطاع غزة، للدورات المهنية القصيرة، في المراكز المهنية التابعة لها.

وأوضح مدير دائرة التطوير بالوزارة أكرم غبن في تصريح وصل "الرأي" نسخة عنه، أن مشروع الصلادة الاقتصادية وتسهيل الحصول على الوظائف اللائقة في قطاع غزة، ممول من الحكومة النرويجية، وبإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبالشراكة مع وزارة العمل، ومجموعة غزة للثقافة والتنمية، ومركز شئون المرأة غزة WAC، والصندوق الفلسطيني للتشغيل PEF.

وأشار غبن، إلى أن الهدف من المشروع التقليل من نسب البطالة، والتخفيف من الفقر، من خلال تدريب 120 متدربٍ ومتدربة، في 6 تخصصات مهنية مختلفة يحتاجها سوق العمل، تتمثل في "السباكة، التجميل، المونتاج والتصوير، ألمونيوم، الخياطة، الكهرباء"، لمدة 3 أشهر، ضمن برنامج الدورات المهنية القصيرة.

وتواصل الإدارة العامة للتدريب المهني تقديم خدمات التدريب المهني المجاني في 17 تخصصا بنظام الدبلوم المهني، والعديد من التخصصات بنظام الدورات المهنية القصيرة، في مراكز التدريب المهني بجميع محافظات قطاع غزة.