بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين في بحر شمال القطاع

غزة – وكالة الرأي :

قال نقيب الصيادين نزار عياش، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم الاثنين، خمسة صيادين في بحر شمال قطاع غزة، بعد أن قامت بمهاجمة مراكبهم.

وذكر عياش لـ"وكالة الرأي" أن بحرية الاحتلال قامت باعتقال الصيادين: حسن جمال النعمان، ومحمد جمال النعمان، وسليم جمال النعمان، ووحيد السيد كسكين وأحمد سعيد الصعيدي، خلال ممارستهم مهنة الصيد في بحر شمال القطاع.

وأوضح أن قوات الاحتلال هاجمت الصيادين قبل اعتقالهم، حيث قامت بفتح مضخات المياه وإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات بينهم.

وأشار إلى قيام بحرية الاحتلال بمصادرة مراكب الصيد الخاصة بالصيادين نحو ميناء سدود البحري.